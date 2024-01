Chicago, due ragazzi uccisi a colpi di pistola fuori da scuola

Per il momento nessun arresto. Il sindaco Brandon Johnson ha rilasciato una dichiarazione in cui ha definito la sparatoria un "atto di violenza insensato". Non sono stati effettuati arresti. Lo riportano i media locali, spiegando che la sparatoria è avvenuta vicino Washington Street e Wabash Avenue. Sei persone, tutte con il volto coperto, sono uscite da due auto e hanno cominciato a sparare. Testimoni hanno detto di aver sentito almeno una decina di colpi. Una ragazza è stata sfiorata da un proiettile ma non ferita. I sei killer sono poi scappati in auto. Due di loro sono entrati in uno store e si sono cambiati i vestiti.