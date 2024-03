Chi sono i Picnic, la rock band sul palco della strage di Mosca

Una storia, quella dei Picnic, la rockband russa che stava per esibirsi sul palco del teatro Crocus di Mosca , che attraversa quasi mezzo secolo. Ancora popolarissimi in Russia, i 6.200 biglietti del loro concerto erano tutti sold out, i Picnic non godono di altrettanto affetto oltreconfine. Dal 2016 infatti, la band è stata bandita dall'Ucraina a causa di una loro esibizione in Crimea dopo l'annessione della penisola da parte della Federazione Russa.

La storia del gruppo Oggi saranno ricordati anche per essere il gruppo che ha vissuto la strage nella sala da concerto, un po' come successe con gli Eagles of Death Metal al Bataclan di Parigi nel 2015. Fondato a Leningrado nel 1978, la band nasce dopo l’incontro di Sergey Omelnichenko, Evgeny Voloschuk e Aleksey Dobychin. Alcune delle loro prime canzoni sono scritte e cantate in polacco. Il gruppo stesso considera tuttavia il reale punto di partenza della loro militanza musicale l'ingresso del frontman Edmund Shklyarsky nel 1981, o l'anno in cui è stato registrato il primo album, nel 1982. Con gli anni la loro musica, che affonda le radici nel rock russo, si è spostata verso uno stile originale e insolito, utilizzando strumenti sinfonici a tastiera ed elementi popolari esotici.

Nella lista nera dell'Urss "Abbiamo iniziato sotto Breznev. Ciò dimostra che la politica sta cambiando, ma il gruppo Picnic resta", aveva raccontato il corista e bassista del gruppo, Marat Korchemny in un'intervista a Ria Novosti nel 2016. In Urss la band era inclusa nell'elenco dei gruppi proibiti, e "l'elenco non è stato mai cancellato. Quindi si potrebbe dire che ci esibiamo illegalmente", secondo Shklyarsky, l'unico rimasto della formazione iniziale degli anni Ottanta. "Ma a noi delle sanzioni non importa niente. La politica va e viene, la vita resta", ha sottolineato Korchemny. "Adesso nessuno si ricorderà chi era il ministro 20-30 anni fa, invece i Picnic saranno ricordati".

Dopo l'attacco terroristico al teatro Crocus, il direttore del concerto dei Picnic, Yuri Chernyshevsky, ha dichiarato di non sapere cosa sia successo e che non sono ancora riusciti a contattare un membro della band che risulta disperso.