Chi era Ismail Haniyeh, il capo di Hamas ucciso a Teheran: una vita in fuga a combattere Israele

Ismail Haniyeh, ucciso da un raid a Teheran, aveva 62 anni e dal 2017 era il capo politico di Hamas. Soprannominato Abu Abed, era nato in un campo profughi di Chatti, vicino Gaza, da una famiglia originaria della città di Ashkelon, nel sud di Israele, costretta poi a fuggire. Dal 2019 viveva a Doha, in Qatar (che gli aveva dato l'asilo politico), e in questi giorni si trovava a Teheran per partecipare alla cerimonia di insediamento del residente iraniano Masoud Pezeshkian.