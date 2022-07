Chi è Robert Crimo, il killer della sparatoria del 4 luglio in Illinois

Attivissimo sui social network, è registrato in ogni piattaforma. In una foto profilo, ora rimossa da molti siti, ha un elmetto e una piccola telecamera in testa. Il volto è coperto, i suoi occhi nascosti dalla visiera. Lui stesso scrive di aver iniziato a coltivare la passione per la musica da piccolissimo, nel 2011, a soli undici anni. A San Valentino 2016, Awake ha pubblicato la sua prima canzone, da lui definita "di successo", dal titolo "By The Pond" (vicino allo stagno) con tre milioni di visualizzazioni. Poi sei gli album pubblicati. L'ultimo video "On my Mind" risale al 15 gennaio 2021. Le sue canzoni sono dure. Le note ritmate raccolgono messaggi dedicati alla

violenza

suicidio

uso delle armi

, al, all’. "Sono come un sonnambulo… So cosa devo fare, non solo per me ma anche per gli altri. Non c’è passato o futuro, solo il presente… Devo solo agire, nulla mi può fermare". Ancora, la scelta d'inserire immagini inquietanti nel video "Toy Soldier". Lì c'è un'animazione in cui un individuo spara e poi resta a terra trafitto dalle pallottole.

Poi

segnali confusi dal mondo della politica

Patriot Front

manifestazioni pro- Donald Trump

. Si vede un'immagine di una manifestazione del, un'organizzazione suprematista bianca. In rete sono anche venute fuori foto in cui il giovane sfilava a, ma non è chiaro se fosse un sostenitore del tycoon o di un altro schieramento politico. Una foto pubblicata su Twitter mostra Crimo con una bandiera di Trump usata come un mantello, ma lo stesso account poi commenta positivamente un video del presidente Joe Biden.