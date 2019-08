Chat su WhatsApp e forum online, la guerra al suprematismo bianco passa dal web

Chat su WhatsApp e Telgram, gruppi Facebook, forum online. Il suprematismo bianco si serve del web per diffondere i propri manifesti. Come evidenzia La Repubblica, questi meccanismi sono gli stessi adoperati dai gruppi terroristici islamici. Dopo la strage di Christchurch, la Commissione europea e altri stati esterni, tra cui la stessa Nuova Zelanda, hanno così richiesto un intervento da parte dei colossi del web per frenare la diffusione di contenuti razzisti e nazionalisti in rete.



Facebook e Google avevano già attivato la loro macchina per bloccare la propaganda dei terroristi islamici sul web, ma fermare il suprematismo bianco potrebbe essere più difficile. Secondo uno studio della George Washington University, riportato da La Repubblica, i nazionalisti bianchi possono contare su un numero di seguaci online ventidue volte superiore rispetto a quello dell'Isis.



Il network del nazionalismo è molto esteso e include diverse piattaforme. Si passa dai tradizionali gruppi Facebook (molti dei quali sono già stati bloccati) a social meno noti, come Reddit, fino a piattaforme come 8chan, utilizzate appunto dagli stessi autori delle stragi per spiegare le proprie intenzioni. Forum che garantiscono l'anonimato e che rendono più complicata l'identificazione degli autori dei messaggi.



Perfino il mondo dei videogiochi è divenuto un mezzo di comunicazione per i suprematisti. Discord, un'applicazione che permette ai giocatori di chattare per scambiarsi opinioni e consigli, è spesso stata citata come luogo di incontro dei suprematisti. Già nel 2017 la piattaforma aveva iniziato a chiudere i profili di utenti considerati pericolosi.