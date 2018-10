Battisti, secondo la ricostruzione de La Stampa, domenica sera ha assistito alla diretta televisiva dello spoglio delle elezioni presidenziali con gli amici di sempre al Bar Do Miguel. "Era molto arrabbiato - ha raccontato il gestore - e preoccupato per il suo futuro. Se se ne andasse, io perderei un cliente importante". Di diverso avviso un altro amico, invece, l'artigiano Amir Oliveira: "Mi ha detto dieci giorni fa che vuole affrontare le conseguenze, che è stanco di scappare".



Al tribunale di Cananeia il direttore Anderson Nascimento conferma che su di lui non c'è nessuna misura cautelare in vigore: "Il braccialetto elettronico è stato tolto in aprile, il mese dopo è caduto anche l'obbligo di firma una volta al mese". All'ambasciata italiana confermano che Battisti non può uscire dal Brasile, ma che è libero di circolare in tutto il Paese.