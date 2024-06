Il segretario di +Europa Riccardo Magi è stato strattonato dalle forze di sicurezza in Albania, fuori dal centro di Shengjin, l'hotspot per migranti visitato da Giorgia Meloni in compagnia del premier albanese Edi Rama. All'uscita dalla struttura del nostro presidente del consiglio, Magi si è messo di fronte all'auto di Meloni bloccando il passaggio. Tra le mani aveva un cartello con la scritta "Hotspot elettorale" e "No alla Guantanamo italiana".