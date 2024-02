Morbillo, casi in aumento in Europa: 7 morti da inizio anno

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie prevede che i casi di morbillo continueranno ad aumentare nell'Ue.

Tra gennaio e inizio febbraio è in rialzo il numero di Paesi che hanno segnalato casi, e in due sono stati segnalati sette decessi: Romania (6) e Irlanda (1). Nel 2023 erano stati segnalati all'Ecdc 2.361 casi, per oltre il 74% in Romania. Le cause di questo incremento vanno ricercate nella copertura vaccinale non ottimale e dell'elevata probabilità di importazione da aree ad alta circolazione.