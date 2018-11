Centenario armistizio a Parigi, Macron: serve lotta comune per pace

Unirsi "in una lotta comune per la pace". E' l'appello che il presidente francese Macron ha lanciato a decine di leader mondiali riuniti a Parigi per il primo centenario della fine della Prima Guerra Mondiale. Dobbiamo "costruire sulle nostre speranze piuttosto che giocare sulle nostre paure l'uno contro l'altro", ha detto alla platea all'Arco di Trionfo, in cui spiccavano i presidenti di Usa e Russia Trump e Putin. In prima fila anche Mattarella.