Causa Cnn, Casa Bianca cambia regole conferenze stampa

Dopo l'ordine del giudice di restituire il pass al reporter della Cnn Jim Acosta, la Casa Bianca annuncia nuove regole per l'accesso alle conferenze stampa. "La corte ha chiarito che non c'è un diritto assoluto al primo emendamento (quello sulla libertà di espressione, ndr) nell'accesso alla Casa Bianca", ha detto la portavoce Sarah Sanders, spiegando che si sta lavorando per sviluppare "procedure per garantire conferenze stampa corrette e ordinate".