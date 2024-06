Ha scelto di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia Dmitry Chirakadze, 54 anni, aristocratico russo, con legami con funzionari e oligarchi di Mosca, arrestato giovedì con l'accusa di essere stato il "coordinatore" del piano che il 22 marzo del 2023 ha portato l'amico e socio d'affari Artem Uss, che era ai domiciliari a Basiglio (Milano) in attesa di estradizione negli Usa, fuori dall'Italia e con un volo fino in Russia, dove si troverebbe ancora oggi.