Caso Stormy Daniels, Trump impugna la condanna e chiede la sospensione della sentenza

Donald Trump ha presentato un nuovo ricorso per cancellare la sua condanna nel caso Stormy Daniels, per il quale il giudice Juan Merchan ha fissato la sentenza al 10 gennaio. Il presidente eletto invoca nuovamente l'immunità presidenziale, negata dal magistrato, e chiede comunque un rinvio della sentenza finché non si pronuncerà una corte superiore.