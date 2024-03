Caso Salis, Gabriele Marchesi torna libero: non verrà trasferito in Ungheria

Fotogallery - Milano, Gabriele Marchesi non sarà estradato in Ungheria

Tgcom24

Marchesi, presente in aula con il suo legale, è accusato, con Ilaria Salis, di lesioni aggravate "potenzialmente letali" che sarebbero state commesse a Budapest il 10 febbraio 2023 su due hammerskin in occasione delle manifestazioni neonaziste del "Giorno dell'Onore". Era stato arrestato e posto ai domiciliari il 21 novembre 2023, su mandato di cattura europeo e posto ai domiciliari che non possono, però, essere protratti oltre il 18 maggio prossimo. La Procura generale di Milano aveva espresso parere negativo alla consegna del giovane alle autorità ungheresi, decidendo a febbraio che Marchesi dovesse restare ai domiciliari in Italia.

Marchesi: "Sono contento" "Sono contento", è quanto si è limitato a dire Marchesi, subito dopo la lettura del provvedimento. Il 23enne, visibilmente emozionato, ha poi abbracciato un amico e ha stretto la mano al pg Cuno Tarfusser. Poi, su consiglio dell'avvocato Straini, che lo difende insieme al collega Eugenio Losco, è rientrato a casa in attesa della notifica dell'atto con cui ritorna libero.