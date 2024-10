Caso Maddie, il principale sospettato assolto dalle accuse di abusi sessuali in un altro processo

Il principale sospettato nel caso Maddie è stato assolto dal tribunale regionale di Braunschweig, in Germania, in un processo in cui era imputato di diversi e gravi crimini sessuali. Christian Brueckner, 47 anni, su cui si indaga perché ritenuto il responsabile del rapimento della bimba scomparsa in Portogallo il 3 maggio 2007 all'età di tre anni, resta comunque in carcere, almeno fino a settembre 2025, per scontare una pena per un'altra vicenda di stupro. La piccola Maddie McCann era sparita mentre si trovava nella regione dell'Algarve, in vacanza con i genitori.