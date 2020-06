Caso Floyd, a Minneapolis un'autocisterna sulla folla: nessun ferito

Rinviata all'8 giugno la prima udienza di Chauvin - E' stata intanto rinviata all'8 giugno, scrive la Cnn, la prima udienza davanti al giudice per Derek Chauvin, l'ex agente accusato di aver ucciso Floyd durante un fermo di polizia. Chauvin era atteso per il primo giugno davanti al giudice per rispondere delle accuse di omicidio di terzo grado e omicidio colposo di secondo grado. I documenti della corte non danno spiegazioni sul rinvio e Chauvin resta in custodia.

