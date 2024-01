Epstein, diffusa prima tranche di documenti con oltre 150 nomi legati al caso

I documenti includerebbero in tutto oltre 150 nomi, tra cui alcune delle vittime di Epstein e personaggi di spicco nel mondo degli affari, della politica e dei media che frequentavano il milionario e che avevano visitato la sua isola privata. I nomi sono stati tenuti segreti per anni finché un giudice non ha stabilito che non c'era alcuna giustificazione legale per continuare a mantenerli sotto sigillo.

Centinaia di pagine di documenti del processo per trafficante sessuale a carico del milionario Jeffrey Epstein , morto suicida in carcere nel 2019 , sono stati diffuse pubblicamente negli Stati Uniti .

Tgcom24

I nomi di spicco Tra queste 150-180 identità - estratte da un migliaio di pagine di documenti giudiziari resi pubblici dalla magistratura federale di Manhattan - figurano l'ex presidente democratico Bill Clinton e l'ex presidente repubblicano Donald Trump ma senza alcun riferimento a comportamenti illegali o riprovevoli da parte loro. Nel caso di Trump, il miliardario newyorkese è citato nei documenti come conoscente di Esptein, ma non si fa cenno ad alcun comportamento penalmente rilevante. Per quanto riguarda Clinton, che era molto più vicino a Epstein e ha viaggiato con lui negli anni 2000, il suo nome viene citato decine di volte ma senza una chiara indicazione di attività illegali.

Cnn: "Nessuna rivelazione bomba" Secondo la Cnn, però, la prima tranche di documenti rivelati non contiene alcuna "rivelazione bomba". L'elenco aveva alimentato curiosità e speculazioni su social e media ma non si tratta di una lista di "clienti" e non presuppone alcuna accusa di complicità nei crimini di Epstein. Come precisato ancora dall'emittente americana, infatti, gran parte delle informazioni contenute nei documenti erano già state rese pubbliche attraverso media e altri procedimenti giudiziari. Tuttavia, si tratta della prima volta che questi documenti - depositati presso un tribunale - vengono rilasciati attraverso il sistema legale.