Casa Bianca: "Impeachment farsa, ci sono meno prove di prima" 

"Le trascrizioni diffuse mostrano che per questo illegittimo impeachment farsa ci sono ancora meno prove di quanto si pensasse prima". Così la Casa Bianca in una nota dopo la divulgazione delle testimonianze dell'inviato Usa in Ucraina Kurt Volker e dell'ambasciatore americano alla Ue Gordon Sondland. "Nessuna quantità di titoli osceni da parte di media faziosi cambia il fatto che il presidente Trump non abbia fatto nulla di male", prosegue la nota.