Usa, Casa Bianca classifica gli insegnanti come "lavoratori essenziali"

La Casa Bianca ha formalmente classificato gli insegnanti come "lavoratori essenziali", così da favorire l'apertura delle scuole. Lo riporta la Cnn. La decisione rientra nel pressing dell'amministrazione Trump per far riaprire le scuole in autunno e fra tornare gli studenti in classe, dopo lo stop per l'emergenza coronavirus. Ora gli insegnanti sono considerati alla "pari" di medici e infermieri.