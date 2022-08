Casa Bianca: Biden sta bene ma è ancora positivo al Covid

Joe Biden è ancora positivo al Covid.

Come riferito dal medico della Casa Bianca, il presidente americano "continua a stare molto bene", la tosse è "quasi completamente risolta" e i suoi valori rimangono "interamente normali". Biden, risultato nuovamente positivo lo scorso sabato, rimane in "stretto isolamento", secondo le misure previste. In precedenza, la Casa Bianca aveva annunciato che il presidente, insieme alla first lady, lunedì si recherà nel Kentucky orientale per visitare le zone colpite dalle recenti inondazioni.