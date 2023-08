Carte segrete a Mar-a-Lago, dipendente ritratta e inguaia Trump

Nell’Indagine sulle carte segrete a Mar-a-Lago, una di quelle per cui Trump è incriminato, un dipendente dell'ex presidente, incaricato del monitoraggio delle telecamere di sicurezza, ha ritrattato la sua testimonianza.

L'uomo aveva inizialmente testimoniato di non essere al corrente di tentativi di Trump di cancellare i video di Mar-a-Lago. Intanto giovedì il tycoon si costituirà ad Atlanta per la sua quarta incriminazione, quella per aver tentato di sovvertire il voto in Georgia nel 2020.