Carovane migranti dal Messico, Trump minaccia chiusura del confine

"Se il Messico non ferma immediatamente tutta l'immigrazione illegale verso gli Usa, chiuderò il confine tra i due Paesi la prossima settimana". E' la minaccia del presidente Donald Trump, che torna ad attaccare il governo messicano accusandolo di non fare nulla per ostacolare l'arrivo delle carovane di immigrati dal Centro America. "Il Messico - ha sottolineato - deve smettere di prendere i nostri soldi e limitarsi a parlare invece di agire".