Carovana migranti, ok del Messico al piano di Trump

Gli Stati Uniti hanno ottenuto l'appoggio del governo messicano al piano per i migranti richiedenti asilo negli Usa. Chi presenta la sua richiesta attenderà in Messico l'esito dell'esame dei tribunali americani, secondo quanto riferisce il Washington Post. Il piano, chiamato "Remain in Mexico", è di fatto una nuova barriera da superare per i disperati che stanno cercando di raggiungere gli Usa e segna un avvicinamento tra i due Paesi.