Gb, i reali provano a tornare alla normalità: re Carlo III parla con Sunak al telefono e William torna a lavoro

L'erede al trono riprende gli impegni dopo una pausa per stare accanto alla moglie Kate in convalescenza dopo l'operazione all'addome. Harry invece ritorna in California dopo l'incontro con il sovrano

Tgcom24

"Non è nostra abitudine commentare le conversazioni del primo ministro con il re, ma abbiamo concordato con il Palazzo che in questo caso specifico il re e il primo ministro si parleranno per telefono", ha precisato il portavoce di Sunak.

William riprende gli impegni ufficiali Il principe William invece è tornato sulla scena pubblica, subentrando al padre malato in una serie di impegni. L'erede al trono si era preso una pausa di tre settimane dai doveri reali per stare vicino alla moglie Kate Middleton convalescente per alcuni mesi dopo un'operazione all'addome. Il principe ha partecipato a una cerimonia di investitura al castello di Windsor. Il principe prenderà parte anche all'annuale gala di raccolta fondi dell'ente di beneficienza London Air Ambulance, del quale è patron.

Quello di William è un ritorno all'attività ufficiale definito inizialmente come "parziale" dalla Bbc, ma che alla luce di quanto emerso sulla salute di Carlo III è destinato a intensificarsi nei prossimi giorni e settimane.

Carlo III non ha smesso di lavorare Nonostante la malattia, comunque il sovrano non ha interrotto del tutto gli impegni: sta continuando a lavorare ai documenti ufficiali e proseguirà anche le udienze settimanali con il primo ministro oltre che presiedere le riunioni del Consiglio privato.

La visita lampo di Harry Il principe Harry invece se ne è tornato in California dopo solo ventiquattro ore dal suo arrivo nel Regno Unito per fare visita a suo padre, re Carlo III. Lo riporta la Bbc. Il secondogenito non parlava in privato con il sovrano dal funerale della defunta regina Elisabetta II nel settembre 2022. Comunque Harry ha alloggiato in un hotel a Londra e non in una delle residenze reali, segno che non tutti i problemi familiari sono stati risolti.