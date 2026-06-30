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Cardinale Pizzaballa dopo la visita a Gaza: "È un disastro, città rase al suolo e bambini morsi dai topi"

Il Patriarca di Gerusalemme racconta la situazione nella Striscia dopo la missione della scorsa settimana

30 Giu 2026 - 13:42
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© Ansa

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"Gaza è un disastro". Con queste parole il cardinale Pierbattista Pizzaballa ha descritto la situazione nella Striscia dopo la visita compiuta la scorsa settimana, intervenendo in un dialogo con il direttore di Limes, Lucio Caracciolo. Secondo il patriarca latino di Gerusalemme, la devastazione è totale. "Le città sono rase al suolo, livellate, azzerate. Rafah non esiste più", ha affermato, descrivendo un territorio profondamente trasformato dalla guerra. "Qui vive la gente di Gaza. Un aspetto che le immagini non rendono sono gli odori. E una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi, che mordono. Mordono soprattutto i bambini e Gaza è piena di bimbi".

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