Capitol Hill, Melania Trump poteva fermare l'assalto ma si rifiutò

-afp

Melania Trump si rifiutò di lanciare un appello per la pace e la non violenza durante l'assalto al Congresso del 6 gennaio. Lo riferisce la Cnn, secondo cui l'allora assistente dell'ex first lady inviò un messaggio di testo in cui le chiedeva: "Vuoi twittare che le proteste pacifiche sono un diritto di ogni americano, ma non c'è posto per l'illegalità e la violenza?". Melania Trump rispose con una sola parola: "No".