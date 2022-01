Caos Kazakistan, la Russia e gli alleati inviano "forze di pace"

Ansa

La Russia e i Paesi facenti parte dell'Organizzazione del trattato per la sicurezza collettiva (che raggruppa sei ex stati sovietici) invieranno una "forza di pace" in Kazakhstan. Lo ha annunciato su Facebook il presidente dell'alleanza, il premier armeno Nikol Pashinyan, spiegando che saranno inviate "forze di pace collettive" per un "tempo limitato per stabilizzare e normalizzare la situazione nel Paese" causata da "interferenze esterne".