Usa, caos alla Camera per lo speaker: l'italoamericano Steve Scalise si ritira

I trumpiani spingono per Jordan, avversario di Scalise, e al momento unico candidato. Cinquantanove anni, dell'Ohio, al Congresso dal 2007, il repubblicano è un sostenitore della prima ora del tycoon e uno dei più acerrimi nemici del dipartimento di Giustizia, da lui accusato di essere uno strumento nella mani del presidente Biden e di aver ostacolato le indagini sul figlio Hunter. Q

Di recente Trump ha appoggiato la sua nomina definendolo una "star della politica". Anche Ted Cruz, ha dato il suo sì a Jordan in un post su X. "Jim è un buon amico e un grande conservatore. La mia filosofia è appoggiare candidati che possono vincere e in questo caso il candidato è Jim", ha scritto il senatore del Texas.

Con il partito repubblicano sempre più spaccato e l'opposizione dei repubblicani moderati, il successo del trumpiano è tutt'altro che scontato. Oltretutto potrebbe scendere in campo il deputato della Georgia Austin Scott che, in queste ore, ha criticato le faide interne al partito -

Il caos politico a Washington in un momento critico ha importanti conseguenze anche a livello internazionale. Il devastante attacco di Hamas nel fine settimana è avvenuto, ad esempio, in un momento in cui non c'è alcun ambasciatore americano in Israele, Egitto, Kuwait, Libano e Oman. E l'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale

(Usaid), che guida gli sforzi del governo per aiutare i Paesi a riprendersi dai disastri, è priva di un assistente

dell'amministratore per il Medio Oriente da quasi tre anni, ruolo fondamentale per l'invio di aiuti economici e umanitari

di emergenza nella regione.

Anche il coordinatore del dipartimento di Stato per l'antiterrorismo è in attesa di conferma da quasi due anni. Sono fattori che, alla lunga, indeboliscono la leadership degli Stati Uniti.