Cannes come Venezia: stretta alle navi da crociera

Cannes, come Venezia, dichiara guerra alle navi da crociera, troppo inquinanti e dannose per l’ecosistema. Da gennaio 2020, infatti, la città francese - che ha ospitato 370mila crocieristi solo nel 2018 - imporrà alle grandi navi una stretta sulle emissioni di zolfo: l’olio carburante ne potrà contenere solo lo 0,1%. In caso contrario, i passeggeri non potranno sbarcare nel porto. Le grandi compagnie di crociera si sono già impegnate per rispettare i limiti.