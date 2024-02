Joe Biden, il suo cane Commander ha morso uomini del Secret Service in almeno 24 occasioni

Un serio problema

Le carte rivelano quanto la situazione fosse diventata un serio problema per le centinaia di agenti e altri dipendenti che si occupano di Biden, tanto che il Secret Service a un certo punto è stato costretto a cambiare tattica in presenza di Commander. "L'ordine è lasciare più spazio al cane", si legge in uno dei documenti interni. Un avvertimento arrivato mesi prima che il pastore tedesco fosse allontanato.