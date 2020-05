Canada, Trudeau preoccupato per situazione a coronavirus a Montreal

Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha fatto appello alla prudenza, alla vigilia di allentamenti delle restrizioni per contrastare la diffusione del coronavirus in Canada, dicendosi preoccupato per la situazione a Montreal, una delle zone più colpite dalla pandemia. Il Quebec è la provincia canadese più colpita dal Covid-19, contando più della metà del totale di 67mila casi in Canada e dei 4.700 decessi nel Paese.