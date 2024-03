Canada, strage in casa: 6 morti, di cui 4 bambini, e un ferito grave

La polizia di Ottawa, in Canada, ha trovato i corpi senza vita di 6 persone, 2 adulti e 4 bambini, in una casa nella parte meridionale della città, mentre una settima persona è in ospedale con ferite gravi, ma non è in pericolo di vita.

La polizia è intervenuta intorno alle 23 di mercoledì sera, ora locale, e dopo le prime indagini ha arrestato una persona sospettata.