Canada, spari in parcheggio a festa di matrimonio: due morti

In Canada due persone sono state uccise e altre sei sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nel parcheggio di una location per matrimoni a Ottawa.

Lo hanno riferito le autorità. Nella sala si stavano svolgendo due matrimoni distinti quando all'esterno sono esplosi degli spari. La polizia ha spiegato che per ora non ci sono segnali che suggeriscano che la sparatoria sia "legata alla razza o a credenze religiose".