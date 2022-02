Canada, protesta camionisti No vax: primi arresti della polizia a Ottawa

Gli oltre 300 camionisti e trasportatori No Vax presenti a Ottawa sono gli ultimi a rimanere per strada dopo settimane di ostruzioni lungo tutto il confine con gli Stati Uniti. Per via dei danni economici causati e per la crisi politica che si è innescata, il 14 febbraio il primo ministro Justin Trudeau aveva disposto lo stato d'emergenza, conferendo alle forze dell'ordine poteri straordinari per dichiarare illegali i blocchi, trainare camion, arrestare i conducenti, sospendere le loro patenti e congelare i loro conti in banca.

Secondo quanto riportano i media americani, alcuni degli agenti che hanno arrestato i manifestanti a pochi isolati da Parliament Hill, nel cuore della protesta, portavano armi automatiche e indossavano uniformi di unità tattiche.