Il Canada espelle un diplomatico cinese per interferenze

Il Canada ha espulso un diplomatico cinese accusato di aver cercato di intimidire un parlamentare e la sua famiglia per le sue critiche a Pechino, in particolare sul trattamento della minoranza musulmana uigura.

"Il Canada ha deciso di dichiarare persona non grata Zhao Wei", ha annunciato il ministro degli Esteri Melanie Joly. "Sono stata chiara: non tollereremo alcuna forma di interferenza straniera nei nostri affari interni. I diplomatici in Canada sono stati avvisati che se si impegnano in questo tipo di comportamento verranno rimandati a casa".