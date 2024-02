Canada, trovati i corpi di due donne e tre bimbi: arrestato un 29enne

Un 29enne è stato arrestato in Canada, dopo la scoperta dei corpi di tre bambini, bruciati in un'auto, e di due donne, nella provincia di Manitoba.

"Si ritiene che l'uomo arrestato e le cinque persone decedute si conoscessero", ha affermato la polizia canadese in un comunicato. Il corpo di una prima donna è stato scoperto lungo una strada nella cittadina di Carman. Meno di due ore dopo è stata trovata la vettura in fiamme con i corpi dei tre bambini e, poco tempo dopo, è stato rinvenuto il cadavere di una seconda donna in una casa.