Camorra, arrestato in Colombia il latitante Luigi Belvedere

Nella notte a Medellin, in Colombia, è stato catturato Luigi Belvedere, latitante da dicembre 2020 e inserito nell'elenco dei latitanti pericolosi del ministero dell'Interno. Deve scontare una pena di 18 anni, 9 mesi e 20 giorni di reclusione per traffico internazionale di stupefacenti. È quanto si legge in una nota. Le indagini hanno consentito di documentare l'operatività di Belvedere, broker casertano specializzato nell'illecita importazione di cocaina, che agiva come intermediario tra i cartelli colombiani ed alcuni clan del "cartello camorristico" dei Casalesi.