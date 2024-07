Camerun, la figlia del presidente bacia una modella e fa coming out nonostante le leggi omofobe del Paese

Brenda Biya, a 26 anni, ha fatto coming out pubblicando sui social una foto nella quale bacia e abbraccia la sua ragazza. A destare scalpore non è tanto il gesto in sè, ma il fatto che a compierlo pubblicamente e per la prima volta sia stata la figlia del presidente del Camerun, un Paese in cui l’omosessualità è illegale e chi viene condannato per aver avuto rapporti con persone dello stesso sesso rischia fino a 5 anni di carcere e una multa corrispondente all'incirca a 300 euro.