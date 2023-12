La Camera Usa autorizza l'indagine per l'impeachment di Joe Biden

La risoluzione per formalizzare l'inchiesta di impeachment è stata approvata con 221 voti a favore e 212 voti contrari. "I repubblicani perdono tempo in acrobazie politiche senza fondamento", ha detto il presidente Biden.

Tgcom24

"Invece di fare di tutto per contribuire a migliorare la vita degli americani - ha proseguito Biden - i repubblicani si concentrano sull'attaccarmi con bugie. Invece di dedicarsi al lavoro urgente che deve essere svolto, stanno scegliendo di perdere tempo con questa acrobazia politica infondata che persino i repubblicani al Congresso ammettono non essere supportata dai fatti. Il popolo americano merita di meglio".

A favore dell'indagine per l'impeachment hanno votato anche i repubblicani più moderati. La portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha commentato dicendo che si tratta di "una trovata politica senza fondamento, non ci sono prove" e ha accusato i repubblicani di "concentrarsi su questo anziché sulle emergenze, come i fondi per l'Ucraina".

Anche se l'inchiesta molto difficilmente condurrà all'impeachment, osservano i media americani, il suo svolgimento durante il 2024 sicuramente complicherà la campagna elettorale per la rielezione di Biden.