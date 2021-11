Camera Usa approva il maxi piano di Biden su welfare e clima

Ansa

La Camera Usa ha approvato il "Build Back Better", il maxi piano di Joe Biden da 1.750 miliardi di dollari per welfare, educazione e clima. Si tratta della manovra sociale più ampia da 50 anni, anche se al Senato potrebbe essere in parte ridimensionata. Il via libera è arrivato con 220 voti a favore e 209 contro, con una contrapposizione netta tra democratici e repubblicani.