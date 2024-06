In California un vasto incendio sta flagellando la contea di San Joaquin. Il "Corral Fire", come è chiamato il rogo, si è sviluppato sabato nel pomeriggio e risulta contenuto solo per il 15%. La siccità, i venti e le elevate temperature stanno complicando il lavoro dei pompieri. Migliaia di persone nella zona, comprese alcune zone della città di Tracy, che conta 100mila abitanti, hanno ricevuto l'ordine di evacuazione.