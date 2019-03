California, tornano le farfalle e con loro i turisti maleducati

Centinaia di migliaia di farfalle hanno invaso la zona del lago Elsinore in California. Le "Painted Ladies", come vengono chiamate da quelle parti, sono tornate in massa dopo che un inverno eccezionalmente umido ha fatto fiorire le zone desertiche al confine con il Messico, con conseguente produzione massiccia di polline, il cibo preferito di questi lepidotteri. Uno spettacolo della natura che ha attirato tantissimi visitatori. Si tratta, però, sfortunatamente di turisti indisciplinati che hanno calpestato i prati fioriti non rispettando i sentieri tracciati e invaso le strade con le loro auto. Comportamenti poco educati che hanno portato alla chiusura del parco intorno al lago.