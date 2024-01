California, scatta obbligo scaffali di giocattoli di "genere neutro"

In California entra in vigore la legge che obbliga i principali rivenditori di giocattoli ad avere una sezione dedicata al "genere neutro", cioè a chi non si identifica nella tradizionale divisione dei sessi.

In particolare il provvedimento interessa i rivenditori dello Stato con almeno 500 dipendenti e la nuova sezione dovrà avere quella che è stata definita una "reasonable selection", ossia una scelta ragionevole di giocattoli che possono essere commercializzati per i bambini di entrambi i sessi. La legge fu approvata nel 2021 dopo essere sponsorizzata dal deputato democratico dello stato, Evan Low.