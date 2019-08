California, festeggiavano la battaglia vinta contro il tumore: tre donne uccise dal crollo di una scogliera

Doveva essere un momento di festa, la fine di un incubo. Invece la giornata in spiaggia di una famiglia californiana si è trasformata in una tragedia. Elizabeth Cox era riuscita a sconfiggere il cancro ed era pronta a ricominciare una nuova vita. Per celebrare questo momento, era partita in vacanza con tutta la sua famiglia a Grandview Beach , la spiaggia dei surfisti a nord di San Diego. Ma il crollo di una scogliera l'ha colpita, uccidendo lei, sua sorella Julie Davis, 65 anni, e la nipote Anne Clave, 35 anni .

I soccorritori sono subito accorsi nel luogo in cui era precipitata la montagna, scavando per cercare le tre donne colpite dai detriti. Due di loro sono state estratte vive, ma sono morte appena giunte in ospedale. Gli agenti hanno poi dichiarato che la spiaggia non era sicura ed era stata già isolata per la sicurezza dei bagnanti. Il sindaco di Encinitas ha dichiarato che verranno condotte analisi per garantire la pubblica sicurezza.



"E' stato orribile - racconta un testimone - Immagino come si siano sentiti i parenti delle vittime che hanno assistito a tutto senza poter far nulla. E' molto triste".