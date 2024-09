Perù, bus si schianta: dieci italiani feriti

In Perù 10 italiani e altri turisti sono rimasti feriti quando il loro autobus si è schiantato mentre scendeva dall'antica cittadella Inca di Machu Picchu. Lo ha riferito la polizia locale. L'autista avrebbe perso il controllo e il mezzo è precipitato fuori dalla strada di montagna a zigzag che collega il sito storico con la città turistica di Aguas Calientes, cadendo per circa 15 metri in una scarpata. "Abbiamo 30 turisti feriti: sono stati tutti portati a Cusco", ha detto un funzionario di polizia peruviana. In particolare, sono dieci gli italiani rimasti feriti nell'incidente di pullman avvenuto nei pressi di Machu Picchu, secondo la lista pubblicata dalla Polizia nazionale del Perù con le varie diagnosi riportate. Fonti della Farnesina parlano di 13 italiani coinvolti, di cui alcuni feriti, tre dei quali in forma più grave, e nessuno comunque in pericolo di vita.