Burkina Faso, premier Canada: "Da quello che sappiamo Edith è viva"

Il primo ministro canadese Justin Trudeau

Secondo quanto riferito da media canadesi il primo ministro canadese, Justin Trudeau, ritiene che Edith Blais, la 34enne canadese scomparsa in Burkina Faso insieme con l'italiano Luca Tacchetto, sia viva. "Da quello che sappiamo, sì", ha risposto Trudeau in conferenza stampa alla domanda se credesse che Edith fosse viva. Trudeau ha sottolineato che le autorità canadesi sono al lavoro con i partner internazionali per saperne di più.