Bulgaria, ancora proteste contro governo e procura "corrotti"

In Bulgaria sono proseguite, per il 27esimo giorno consecutivo, le proteste contro il governo. I manifestanti continuano a chiedere le dimissioni del premier Boyko Borissov e del procuratore generale Ivan Ghescev che, a loro avviso, farebbero gli interessi degli oligarchi e della mafia e non dei cittadini, e lo svolgimento di elezioni anticipate. Oltre che nella capitale Sofia, proteste quotidiane si tengono in decine di altre città.