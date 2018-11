Budget eurozona,intesa Parigi-Berlino: fondi solo a chi sta a regole

Trovata l'intesa tra Germania e Francia sul futuro budget dell'eurozona. Lo scrive lo Spiegel on line, spiegando che stando all'accordo raggiunto tra Parigi e Berlino, i fondi arriveranno soltanto a chi rispetta le regole dell'Ue, fra cui si intendono ovviamente anche quelle di bilancio. Paesi come l'Italia, che non si attengono alle regole sui debiti, si legge esplicitamente sul portale dello Spiegel, non avrebbero chance.