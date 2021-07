Budapest: nessuno stop Ue al Recovery Plan dell'Ungheria

ansa

"Prima che la campagna di fake news contro l'Ungheria possa ingannare chiunque, sia chiaro: Bruxelles non ha respinto il piano di ripresa! Rimaniamo aperti a un dialogo costruttivo con la Commissione europea". Lo scrive su Twitter la ministra della giustizia ungherese, Judit Varga, smentendo le voci su un possibile stop dell'Ue per via della legge anti-Lgbt del governo Orban.