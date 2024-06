Un violento incendio è divampato in un impianto per il trattamento dei rifiuti a nord della città di Bruxelles, lungo il canale che la attraversa. Un grande colonna di fumo visibile da chilometri ha creato una nuvola che ha coperto anche il centro della città con un acre odore di plastica bruciata. I pompieri hanno consigliato di tenere le finestre chiuse e sono al lavoro con numerosi automezzi per spegnere il rogo.