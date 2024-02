Bruxelles, mille trattori per le strade della città: blocchi e roghi

Almeno mille trattori stanno bloccando diverse strade di Bruxelles, in particolare in prossimità del quartiere europeo, dove sono attesi i leader Ue per il Consiglio europeo straordinario.

Fotogallery - Ungheria, Ilaria Salis in tribunale: "Trascinata come un cane"

Tgcom24

Oggi al Consiglio europeo "si discute anche di bilancio" e "il primo obiettivo è fare in modo che non vengano tolte altre risorse all'agricoltura come è successo nei decenni passati. Questo potrebbe già essere un ulteriore segnale ai nostri imprenditori", ha detto il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, parlando a Place Luxembourg davanti al Parlamento europeo, dove è in corso la maxi-mobilitazione dei trattori provenienti da tutta Europa.

"Al primo punto c'è togliere tutti quelli che sono i vincoli che da Timmermans in poi hanno cercato di inserire con regole che penalizzano la capacita' produttiva Ue", ha sottolineato.